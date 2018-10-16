Доллар восстановился, иена отошла от месячного максимума

Доллар вырос во вторник утром, оправившись после данных о слабых розничных продажах в США, тогда как новозеландская валюта укрепилась благодаря лучшим, чем ожидалось, данным об инфляции.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется около отметки 95,143, прибавив 0,09 процента во вторник, но отступив от сессионного максимума на уровне 95,37, которого он достиг в понедельник перед выходом данных о розничных продажах.

Объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 0,1 процента, а без учета автомобильного сектора - сократился на 0,1 процента, тогда как аналитики ожидали рост общих розничных продаж на 0,6 процента, а без учета автомобилей - увеличение на 0,4 процента.

Японская иена ослабла на 0,19 процента, торгуясь вблизи 111,97. Иена в понедельник достигла максимальной отметки за месяц на уровне 111,61.

Швейцарский франк подешевел на 0,17 процента к доллару и во вторник находится вблизи 0,9886 после роста на 0,45 процента ночью.

Как иена, так и швейцарский франк пользуются спросом на фоне напряженности между странами Запада и Саудовской Аравией, возникшей после исчезновения в начале октября известного саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Тупик в переговорах о выходе Великобритании из ЕС и глобальная торговая напряженность добавляются к комплексу негативных факторов, которые оказывают давление на мировые рынки акций.

Фунт стерлингов находится около отметки 1,3144.

Евро торгуется почти без изменений к доллару вблизи 1,1572, отойдя от семинедельного минимума 1,1429, достигнутого в прошлый вторник.

Новозеландский доллар подорожал на 0,24 процента к американскому и торгуется около отметки 0,6567 на фоне превысивших ожидания темпов инфляции в третьем квартале.

Австралийский доллар практически не меняется к доллару, торгуясь вблизи 0,7126. Протокол октябрьского заседания Резервного банка Австралии, опубликованный во вторник, показал, что чиновники сохраняют оптимистичный взгляд на экономику.