Акции Японии показали максимальное за 8 месяцев недельное снижение из-за страхов о прибыли компаний

Японские акции зафиксировали рекордное более чем за восемь месяцев недельное снижение на фоне усиления опасений вокруг корпоративной прибыли после того, как производитель фотоаппаратов Canon разочаровал рынок, понизив годовой прогноз прибыли.

Индекс Nikkei в пятницу снизился на 0,4 процента до 21.185 пункта - минимума с конца марта, с начала недели потеряв 5,7 процента.

Более широкий индекс Topix потерял 0,31 процента, завершив торги на уровне 1.596 пункта - минимума с конца сентября 2017 года, также снизившись на 5,7 процента за неделю.

Акции Canon Inc подешевели на 5,6 процента, достигнув минимума с февраля 2017 года после того, как компания понизила прогноз чистой прибыли за финансовый год, завершающийся в декабре, до 251 миллиарда иен ($2,24 миллиарда) с 280 миллиардов иен из-за слабых продаж цифровых фотоаппаратов.