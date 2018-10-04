Доллар достиг пика 11 месяцев к иене за счет оптимистичных данных, роста доходности госбондов

Доллар достиг 11-месячного максимума к иене и вырос к другим основным валютам в четверг при поддержке роста доходности гособлигаций США после оптимистичных данных и комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доллар коснулся 114,55 иены, максимума с начала ноября 2017 года. К 8.39 он сдал позиции, снизившись к иене на 0,14 процента до 114,37 иены.

Пауэлл сказал в среду, что ФРС может повысить ставки выше “нейтрального” уровня, поскольку “впечатляюще оптимистичная” экономика США продолжает расширяться.

Поддержку доллару также оказали данные об активности сектора услуг.

Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в сентябре составил 61,6 пункта по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 230.000 после увеличения на пересмотренные 168.000 в предыдущем месяце, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc..

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,32 процента до 96,064 и находился недалеко от максимума шести недель в 96,116, достигнутого днем ранее.

Доходность гособлигаций США подскочила до многолетних пиков в среду, при этом доходность 10-летних бондов пробила максимум семи лет.

Евро снизился на 0,03 процента до $1,1472 после падения примерно на 0,6 процента в среду.

Фунт стерлингов сбавил 0,05 процента до $1,2934 после падения до минимума трех с половиной недель в $1,2925 днем ранее.