Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

Nikkei вырос на волатильных торгах, акции Subaru упали

Японский фондовый индекс Nikkei в среду отыграл часть потерь, понесенных накануне, но его рост был ограничен после недавней распродажи на мировых рынках акций.

Nikkei вырос на 0,4 процента до 22.091,18 пункта, развернувшись вверх на фоне улучшения аппетита к риску благодаря подъему китайского фондового рынка. Во вторник Nikkei упал на 2,7 процента из-за падения мировых рынков акций.

Более широкий индекс Topix поднялся на 0,1 процента до 1.652,07 пункта, коснувшись отметки 1.638,69 пункта, минимального уровня с сентября 2017 года.

Динамику лучше рынка продемонстрировали акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление.

Бумаги индексного тяжеловеса Fast Retailing подорожали на 2,2 процента, а Isetan Mitsukoshi - на 2,8 процента. Цена бумаг Kikkoman Corp выросла на 2,5 процента, а Tokyo Gas - на 1,7 процента.

Акции Subaru Corp упали на 7 процентов до минимума более чем за четыре года, после того как автопроизводитель почти вдвое снизил прогноз операционной прибыли в период с апреля по сентябрь.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование