Японские акции в минусе из-за слабых отчетов компаний, Topix на минимуме 7 месяцев

Японские акции подешевели во вторник, а индекс Topix опустился до семимесячного минимума, поскольку слабые отчеты компаний и снижение глобальных рынков оказали давление на настроения инвесторов.

Индекс Nikkei снизился на 2,67 процента до 22.010,78 пункта, в ходе торгов достигнув отметки в 21.993,07 пункта - минимума с 16 августа.

Более широкий индекс Topix опустился на 2,63 процента до 1.650,72 пункта - минимума с 26 марта.

Китайские акции, которые резко выросли на предыдущей сессии, поддержав Nikkei, во вторник также снизились, толкнув вниз японские и другие азиатские рынки.

Акции Lixil Group Corp упали на 15,7 процента после того, как производитель строительных материалов и сантехнического оборудования понизил прогноз чистой прибыли на финансовый год, завершающийся в марте, до 1,5 миллиарда иен ($13,31 миллиона) с 50 миллиардов иен.