Доллар вырос в ожидании протокола заседания ФРС

Доллар немного вырос к корзине основных валют в среду, в то время как инвесторы ждали выхода протокола последнего заседания Федрезерва, который может пролить свет на темпы ужесточения монетарной политики в США.

К 8.41 индекс доллара прибавил 0,05 процента до 93,660. В понедельник индекс достиг пика пяти месяцев в 94,058.

С середины апреля доллар вырос более чем на 5 процентов, преимущественно благодаря хорошим экономическим данным США и ожиданиям еще как минимум двух повышений ставок ФРС до конца года.

Японская иена выросла в среду после того, как президент США Дональд Трамп охладил оптимизм относительно прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, сказав, что недоволен их ходом.

Доллар сбавил 0,4 процента к иене до 110,48, отойдя от пика четырех месяцев в 111,395 иены, достигнутого в понедельник.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания ФРС, по итогам которого регулятор оставил ставки без изменений. Протокол будет опубликован в среду в 21.00.

“Мы надеемся получить немного больше ясности относительно прогноза инфляции ФРС”, - сказал Хен Кун Хо из UOB в Сингапуре.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1764, вновь приблизившись к достигнутому в понедельник шестимесячному минимуму в $1,1717.

Турецкая лира также снизилась после того, как рейтинговые агентства во вторник выразили опасения относительно планов президента страны Тайипа Эрдогана ужесточить контроль над монетарной политикой.