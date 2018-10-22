Nikkei закрыл сессию ростом за счет подъема китайского рынка

Японский индекс Nikkei вырос в понедельник вслед за ралли китайских акций в связи с обещанием дополнительных мер стимулирования, которое повысило спрос инвесторов на бумаги компаний, представленных в Китае.

Nikkei изменил динамику после снижения в начале торгов и закрылся ростом на 0,37 процента до 22.614,82 пункта, отойдя от достигнутого на прошлой сессии минимума шести недель в 22.212,57 пункта.

Азиатские рынки акций вернулись на положительную территорию в понедельник на фоне обещания Пекином новых мер стимулирования, которое частично компенсировало беспокойство о геополитике.

Акции производителя оборудования Yaskawa Electric Corp и производителя промышленных роботов Fanuc Ltd подорожали на 3,6 и 0,5 процента соответственно.

Бумаги Nabtesco Corp, компании, также сфокусированной на Китае, закрыли торги снижением на 0,5 процента, но отыграли часть потерь, понесенных после начала сессии.

Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd упали на 9,3 процента, закрывшись на минимуме с ноября 2016 года, поскольку компания понизила прогнозы на текущий финансовый год.

Бумаги тяжеловесов индекса SoftBank Corp и Nintendo снизились на 1,0 и 0,1 процента соответственно.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,15 процента до 1.695,31 пункта, при этом 23 из 33 субсекторов закрыли торги на положительной территории.