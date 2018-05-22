Индекс доллара отступил от пятимесячного пика, в фокусе - протокол ФРС

Доллар во вторник утром торговался ниже пятимесячного максимума, взяв передышку после ралли, поддержанного ростом доходности американских гособлигаций и ослаблением напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08:40 МСК торговался на уровне 93,593, отступив от максимальной отметки за пять месяцев 94,058, достигнутой в понедельник.

Откат доходности десятилетних облигаций Казначейства США с семилетних максимумов, установленных на прошлой неделе, вероятно, заставил трейдеров зафиксировать прибыль от укрепления доллара, говорят аналитики.

В течение последнего месяца поддержку доллару оказывала хорошая экономическая статистика США, а также рост доходности американских гособлигаций.

Перспектива разрешения торгового спора между США и Китаем также усилила привлекательность американской валюты.

Доходность десятилетних казначейских облигаций отошла от пятничного максимума почти за семь лет 3,128 процента, снизившись до отметки 3,0523 процента.

По отношению к иене доллар ослаб на 0,1 процента до 110,90 иены после достижения в понедельник четырехмесячного пика 111,395 иены.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1779, но держится выше установленного накануне минимума $1,1717, самой низкой отметки с середины ноября.

Давление на единую валюту оказывает беспокойство по поводу политической неопределенности в Италии.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания ФРС США, который будет обнародован в среду и может пролить свет на темпы ужесточения политики регулятором.