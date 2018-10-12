Последнее обновление: 12.10.2018 14:15

Nikkei вырос благодаря данным о китайском экспорте

Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию пятницы ростом, поскольку инвесторы воодушевились повышением китайских акций, вызванным сильными данными об экспорте.

Nikkei поднялся на 0,5 процента до 22.694,66 пункта. Более широкий индекс Topix торговался без явной динамики и завершил сессию на отметке в 1.702,45 пункта.

Китай опубликовал в пятницу данные торгового баланса, которые показали рост экспорта в сентябре и рекордный профицит торгового баланса с США.

Акции производителей промышленного оборудования, которые недавно оказались под давлением волнений о снижающемся спросе в Китае, восстановились. Бумаги Yaskawa Electric и Fanuc поднялись на 5,6 и 2,4 процента.

Котировки производителей строительного оборудования, которые также зависят от спроса на китайском рынке, выросли. При этом акции Komatsu и Hitachi Construction Machinery поднялись на 2,3 и 2,7 процента.

Больше всего снижается в процентном выражении сектор страховщиков, опустившийся на 2,5 процента. Бумаги Dai-ichi Life Holdings и Sompo Holdings потеряли 2,7 и 3,6 процента своей стоимости соответственно.

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