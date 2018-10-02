Доллар снизился к иене на фоне ослабления аппетита к риску

Доллар во вторник утром удерживал позиции к корзине основных мировых валют, но отошел от пика более 10 месяцев к иене на фоне ослабления аппетита к риску, вызванного договоренностью США и Канады о замене Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, вырос до 95,322, торгуясь недалеко от трехнедельного максимума 95,373, достигнутого в предыдущую сессию.

США и Канада в воскресенье заключили сделку, призванную сохранить NAFTA в виде трехсторонней договоренности с участием Вашингтона, Оттавы и Мехико, на которую приходится $1,2 триллиона годового объема торговли.

После объявления о торговой сделке иена опускалась вплоть до отметки 114,06 за доллар, минимума с ноября 2017 года.

Во вторник доллар торгуется около отметки 113,82 иены, на 0,1 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Американская валюта с начала года прибавила чуть более 1 процента к иене. В сентябре она укрепилась к иене на 2,3 процента.

Канадский доллар торговался около отметки C$1,2804 за доллар после роста на 0,7 процента накануне.

Евро снизился на 0,06 процента к доллару до $1,1573 на фоне сохраняющихся опасений о бюджете Италии.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в понедельник обвинил чиновников Европейского Союза в умышленном негативном влиянии на финансовые рынки своими комментариями на тему бюджетных планов Италии.