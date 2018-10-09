Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

Индекс Nikkei достиг 3-недельного минимума из-за опасений о Китае

Японский индекс Nikkei опустился до трехнедельного минимума во вторник на фоне падения акций компаний, зависимых от Китая, из-за опасений о росте ВВП второй по величине мировой экономики, в то время как бумаги поставщиков оборудования для производства чипов снизились вслед за американским техсектором.

Nikkei снизился на 1,3 процента до 23.469,39 пункта - минимума на момент закрытия с 18 сентября.

Японские рынки в понедельник были закрыты, в то время как китайские акции и юань резко снизились из-за усиления опасений о более тяжелых экономических последствиях торговой войны Пекина и Вашингтона.

Акции компаний-экспортеров подешевели на фоне роста иены к доллару четвертую сессию кряду. Бумаги Toyota Motor и Honda Motor потеряли по 3,1 процента.

Акции производителей строительного оборудования и электронных компонентов, зависимые от китайского рынка, также снизились. Бумаги Hitachi Construction Machinery сбавили 2 процента, Fanuc - 2,5 процента, Murata Manufacturing Co - 2,2 процента.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,8 процента, завершив торги на уровне 1.761,12 пункта.

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