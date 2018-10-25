Иена выросла на фоне бегства инвесторов от риска

Японская иена выросла к доллару в четверг, поскольку падение Уолл-стрит, а также слабые экономические данные из Европы и США ударили по глобальному аппетиту к риску, усилив спрос на безопасные активы, включая госбонды.

Иена к 8.24 выросла на 0,2 процента до 112,03 к доллару.

Индекс S&P 500 в среду снизился шестую сессию кряду, поскольку слабые прогнозы производителей чипов усилили опасения о влиянии на прибыль компаний импортных пошлин и замедления китайской экономики.

Азиатские рынки, начиная с японского и заканчивая австралийским, снизились вслед за Уолл-стрит.

Доллар немного подешевел к фунту стерлингов и евро.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,15 процента до 96,285 после подъема на 0,5 процента накануне.

Швейцарский франк подорожал на 0,2 процента до 0,9960 к доллару.

Евро восстановил часть потерь после спровоцированного опасениями о росте ВВП еврозоны снижения почти на 0,7 процента в среду - рекордного с 27 сентября.

Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центробанка, которое пройдет в четверг.

Доходность 10-летних госбондов США в четверг снизилась до 3,11 процента на фоне бегства инвесторов в безопасные активы.

Фунт прибавил 0,05 процента до $1,2886 после снижения на 0,78 процента в среду, когда британская валюта опустилась до минимума шести недель в $1,2865.