Иена в плюсе на фоне бегства от риска в Азии, австралийский доллар достиг минимума 33 месяцев

Японская иена укрепилась к доллару в пятницу, поскольку аппетит к рисковым активам остался слабым, в то время как евро торговался у минимума двух месяцев, после того как Европейский центральный банк не смог убедить рынки в намерении повысить ставки.

Австралийский доллар, который зачастую считается индикатором аппетита к риску, опустился до минимума около 33 месяцев на фоне ухудшения настроений участников рынков в Азии.

К 8.32 доллар снизился к иене, считающейся одной из валют-убежищ, на 0,23 процента до 112,14.

Аналитики прогнозируют сохранение многочисленных рисков для рынков, в том числе напряженности в сфере торговли, беспокойства о бюджете Италии, геополитической неопределенности и беспокойства о прибыли американских компаний.

Евро потерял 0,1 процента, опустившись до $1,1361. В четверг единая европейская валюта достигла двухмесячного минимума на уровне $1,1353, после того как глава ЕЦБ Марио Драги не смог убедить трейдеров, что регулятор может продолжить ужесточать политику после завершения следующего лета.

ЕЦБ подтвердил в четверг, что в текущем году завершит программу скупки активов, и сообщил, что процентные ставки могут быть повышены по окончании лета 2019 года.

Индекс доллара стабилен в пятницу после роста до двухмесячного пика в четверг и находится на отметке 96,676 пункта. Рост доллара в основном был связан со снижением евро, вес которого в индексе составляет 57,6 процента.

Австралийский доллар подешевел на 0,73 процента до $0,7027.

Фунт стерлингов торговался без резких колебаний вблизи отметки $1,2815 после падения до минимума шести недель в $1,280 в четверг из-за слов Драги о том, что частный сектор должен подготовиться к возможности выхода Великобритании из Европейского союза без заключения договоренностей о дальнейших отношениях.