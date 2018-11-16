Фунт стерлингов под давлением из-за беспокойства о Brexit, иена пользуется спросом

Фунт стерлингов остается под давлением на торгах в Азии в пятницу после падения днем ранее, поскольку инвесторы опасаются, что политическая нестабильность в Великобритании может привести к выходу страны из Европейского союза без какого-либо соглашения.

Доллар и иена укрепились на фоне усугубляющегося кризиса в Великобритании, после того как ключевые министры правительства премьера Терезы Мэй ушли в отставку, поставив под угрозу ее план в отношении развода с ЕС.

Фунт стерлингов рискует продолжить снижение. К 9.01 валюта подрастает на 0,17 процента до $1,2796 после падения на 1,7 процента в четверг, которое стало самым существенным с 11 октября 2016 года.

Евро поднялся на 0,15 процента до $1,1344. Улучшению настроений инвесторов в отношении единой европейской валюты способствовали сообщения о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассчитывает совместно с ЕС скорректировать проект бюджета страны на 2019 год, который отклонил Брюссель.

Индекс доллара вырос на 0,01 процента до 96,940 и находится вблизи пика 16 месяцев в 97,69, достигнутого в начале недели.

Участники валютных рынков также следят за развитием торгового конфликта США и Китая. Трейдеры ждут четких сигналов о том, что экономические державы стремятся разрешить противоречия.

Иена укрепилась на 0,28 процента до 113,32, поскольку беспокойство о Brexit стимулировало спрос на японскую валюту, считающуюся “активом-убежищем”.