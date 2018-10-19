Евро снизился на фоне беспокойства о бюджете Италии, иена в минусе

Евро торговался у недельного минимума к доллару в пятницу, поскольку критика Европейской комиссии в адрес популистского проекта бюджета Италии возродила беспокойство о политической напряженности в еврозоне.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют, к 8.29 МСК вырос на 0,07 процента до 95,966. В четверг индекс закрылся на максимуме с 21 августа.

Евро подрос на 0,05 процента до $1,1457 после снижения на 0,4 процента днем ранее. В четверг единая европейская валюта достигла минимального внутридневного значения с 9 октября в $1,1447, поскольку Еврокомиссия выявила в проекте бюджета Италии на 2019 год серьезные нарушения бюджетных правил ЕС.

В письме итальянскому министру экономики Джованни Триа Еврокомиссия сообщила, что запланированные правительством расходы слишком велики, структурный дефицит без учета влияния разовых статей и экономического цикла не снизится, а вырастет, а задолженность государства не упадет до требуемого ЕС уровня.

Реакция Еврокомиссии породила опасения инвесторов об усилении политической напряженности в ЕС между Брюсселем и государствами-членами блока, что ударило по евро.

Итальянский премьер выступил в защиту проекта бюджета, однако его слова не впечатлили рынок.

Фунт стерлингов набрал 0,03 процента, поднявшись до $1,3021. В определенный момент пятничных торгов фунт обновил минимум 11 дней.

Японская иена снизилась на 0,23 процента до 112,45.

Доллар потерял 0,4 процента к иене в четверг, что было связано с глобальным бегством от риска из-за возросшей геополитической напряженности между США и Саудовской Аравией, беспокойства о бюджете Италии и торговых противоречий США и Китая.