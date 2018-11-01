Фунт вырос после сообщения о сделке Лондона и Брюсселя

Фунт стерлингов вырос в четверг после сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла соглашения с Брюсселем, которое позволит британским компаниям, занимающимся оказанием финансовых услуг, сохранить доступ на европейские рынки после Brexit.

К 8.15 фунт вырос на 0,6 процента до $1,2844.

Газета The Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские и европейские переговорщики достигли предварительного соглашения, затрагивающего все аспекты будущего партнерства в сфере оказания услуг и обмена данными.

За последние три недели фунт снизился на 3 процента к доллару из-за опасений рынков относительно того, удастся ли Лондону гарантировать себе упорядоченный выход из Евросоюза.

К иене фунт также вырос на 0,6 процента, к швейцарскому франку - на 0,4 процента. Евро подешевел к фунту на 0,4 процента до 0,8830.

Трейдеры ждут итогов заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг. Экономисты, опрошенные Рейтер, ждут, что регулятор оставит ставки без изменений.

Евро прибавил 0,2 процента к доллару до $1,1341 после трехдневного снижения из-за слабых экономических данных еврозоны и опасений о Brexit и бюджете Италии.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,3 процента до 96,862, отойдя от 16-месячного пика в 97,2, достигнутого на предыдущей сессии.

Иена торговалась без резких колебаний к доллару на уровне 112,88. В среду японская валюта опустилась до трехнедельного минимума в 113,38 после того, как Банк Японии дал понять, что намерен еще какое-то время сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Австралийский доллар подорожал на 0,8 процента до $0,7127 после выхода превысивших прогнозы данных о профиците торгового баланса Австралии.