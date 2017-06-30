Евро готовится к лучшему кварталу за 7 лет

Евро торговался у пика 14 месяцев в пятницу и готовился к лучшему кварталу почти за 7 лет на фоне растущих ожиданий начала сворачивания программы монетарных стимулов ЕЦБ.

Евро резко вырос после речи главы ЕЦБ Марио Драги, которая укрепила надежду на то, что регулятор объявит о сокращении мер стимулирования уже в сентябре.

Комментарии главы Банка Англии Марка Карни и двух высокопоставленных представителей руководства Банка Канады в среду укрепили ожидания того, что центробанки повысят ставки, что оказало давление на доллар.

К 8.40 евро торговался на отметке $1,1436, находясь вблизи пробитого на этой неделе максимума с мая 2016 года в $1,1445. За неделю единая европейская валюта уже выросла на 2,2 процента.

Индекс доллара пробил минимум девяти месяцев к корзине основных валют соперников, так как фокус рынка сместился на ужесточение денежно-кредитной политики в Европе и Канаде, а также на фоне сомнений в возможностях ФРС повысить ставку до конца года.

К этому времени индекс доллара снизился на 0,07 процента до 95,561.

Австралийский доллар достиг трехмесячного пика, поскольку данные о производственной активности в Китае превзошли ожидания рынка, при этом сырьевые валюты также получили поддержку от роста цен на нефть.

Австралийский доллар укрепился на 0,13 процента до $0,7693, ранее пробив $0,7712, максимум с марта.

Канадский доллар подрос на 0,16 процента до C$1,2981.