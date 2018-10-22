Евро, фунт стерлингов малоподвижны к доллару, в фокусе инвесторов - бюджет Италии и Brexit

Евро и фунт стерлингов торговались без резких колебаний к доллару в понедельник, в то время как инвесторы ждали новостей о процессе выхода Великобритании из Европейского союза и проекте бюджета Италии, который подвергся резкой критике ЕС.

Доллар демонстрировал малоподвижную динамику к основным валютам-соперникам. Большинство валютных пар торговались в узком диапазоне на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Западом, торговых противоречий и неопределенности в отношении роста мировой экономики.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют, к 8.15 снизился на 0,03 процента до 95,685.

Евро и фунт стерлингов остаются чувствительными к новостям о Brexit и противоречивом проекте бюджета Италии.

Европейская комиссия в четверг направила Риму письмо, назвав проект бюджета “беспрецедентным” нарушением бюджетных норм ЕС и дав Италии срок до понедельника, чтобы объяснить нарушения.

Евро снизился к доллару на 0,03 процента до $1,1510 после роста на 0,5 процента в пятницу.

Фунт стерлингов также вырос в пятницу, после того, как агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова отказаться от ключевого требования в рамках Brexit, чтобы заключить соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Фунт стерлингов сбавил 0,02 процента, опустившись до $1,3067.

Доллар вырос на 0,05 процента к иене до 112,60 иены.

Инвесторов также тревожит ухудшение отношений Саудовской Аравии с зарубежными правительствами после исчезновения журналиста Джамала Хашогги.