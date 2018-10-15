Фунт стерлингов в минусе из-за беспокойства о Brexit

Доллар укрепился к фунту стерлингов и евро в понедельник, поскольку безуспешные попытки Великобритании договориться об условиях выхода из Европейского союза в преддверии главного саммита блока повысили спрос глобальных инвесторов на “валюты-убежища”.

Евро к 8.34 снизился к доллару на 0,11 процента до $1,1550, в то время как фунт стерлингов подешевел на 0,32 процента до $1,3111 после роста до октябрьского максимума в $1,3258 в пятницу.

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,09 процента до 95,311.

Заключить соглашение о выходе из ЕС мешает вопрос о сухопутной границе Великобритании и Ирландии. Участники переговоров в выходные признали поражение и взяли паузу на ближайшие дни.

Давление на фунт стерлингов также оказали комментарии бывшего главы британского МИДа Бориса Джонсона, который сказал, что Великобритания должна дать отпор “задирам” из Европейского союза и добиваться заключения сделки “супер Канада”, усовершенствованного варианта соглашения о свободной торговле между Канадой и ЕС.

Иена выросла на 0,21 процента до 111,96 иены к доллару.

Австралийский доллар подешевел на 0,17 процента до $0,7104.

Канадский доллар сбавил 0,05 процента до $1,3027.