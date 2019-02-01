Австралийский доллар снизился из-за слабых данных из Китая

Австралийский доллар снизился к доллару США в пятницу после того, как частное исследование указало на рекордное почти за три года сокращение производственной активности в Китае в январе.

К 9.22 австралийский доллар, который часто воспринимают как индикатор глобального аппетита к риску, подешевел на 0,4 процента до $0,7239. Новозеландский доллар сбавил 0,1 процента до $0,6909.

Разочаровывающие данные о производственной активности в Китае вновь вывели на первый план опасения о росте мировой экономики, что, скорее всего, окажет поддержку безопасным валютам, в том числе японской иене.

Иена торговалась без резких колебаний на уровне 108,87 после подъема до двухнедельного пика на предыдущей сессии.

Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,05 процента до 95,63, но, скорее всего, зафиксирует снижение по итогам недели.

Евро торговался без ярко выраженной динамики на уровне $1,1437 после снижения на 0,3 процента в четверг.

Фунт стерлингов также торговался без резких колебаний на уровне $1,3102. Аналитики ждут сохранения волатильности фунта в ближайшие недели на фоне неопределенности вокруг Brexit.