Иена ослабла на фоне улучшения аппетита к риску, в фокусе - выступление Мэй

Иена ослабла в среду утром, растеряв преимущество с возвращением аппетита инвесторов к риску на фоне роста фондовых индексов в Азии, несмотря на торговую напряженность и слабую корпоративную отчетность.

Доллар США практически не меняется по отношению к основным конкурентам, таким как евро и швейцарский франк.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, колеблется в начале азиатской сессии, снизившись на 0,03 процента до 95,91.

Фунт стерлингов слегка повысился к доллару в преддверии сегодняшнего выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед членами Консервативной партии в парламенте.

Фунт торгуется около отметки $1,2988, на 0,05 процента выше уровня предыдущего закрытия. Он потерял 2 процента к доллару в течение недели на фоне беспокойства о выходе Британии из Евросоюза и слухов о возможном смещении Мэй с поста премьера.

Канадский доллар укрепился в ожидании повышения процентных ставок Банком Канады позднее в среду.

Иена подешевела на 0,12 процента до 112,43. Во вторник японская валюта прибавила 0,32 процента на фоне распродаж на американском рынке акций и глобального неприятия риска.

Поддержку иене оказало восстановление азиатских акций. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета Японии вырос на 0,6 процента.

Евро стабилизировался около отметки $1,1472, но рост единой валюты ограничивают опасения вокруг бюджета Италии.

Во вторник Еврокомиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 год, потребовав от Рима предоставить новый проект не позднее чем через три недели.

Австралийский доллар торгуется вблизи $0,7102, прибавив 0,25 процента к доллару США.