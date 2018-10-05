Nikkei упал до минимума двух недель на фоне роста доходности госбондов США

Японский фондовый индекс Nikkei упал до минимума двух недель в пятницу, вслед за снижением Уолл-стрит на фоне роста доходности гособлигаций США.

Nikkei опустился на 0,8 процента до 23.783,72 пункта - минимума с 20 сентября. Более широкий индекс Topix снизился на 0,5 процента до 1.792,65 пункта.

Банковский сектор поднялся в пятницу на 1,1 процента, при этом акции Chiba Bank и Shizuoka Bank выросли на 3,1 и 2,8 процента соответственно.

Котировки японских банков выросли после того, как советники премьер-министра Синдзо Абэ представили проект будущей политики страны, частью которой является консолидация региональных банков.

Доходность 10-летних госбондов США достигла семилетнего пика в четверг благодаря оптимистичным экономическим данным. Инвесторы ждут выхода сентябрьской трудовой статистики в 15.30 МСК.

Котировки страховщиков и банков продолжили ралли на фоне роста доходности госбондов США.

T&D Holdings, MS&AD Insurance и Mitsubishi UFJ Financial Group повысились на 1,2-1,5 процента.

Акции технологических фирм и поставщиков Apple Inc упали после снижения в цене бумаг американских компаний.

Tokyo Electron, Advantest Corp и Murata Manufacturing потеряли 2,6-4,1 процента.