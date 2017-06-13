Канадский доллар вырос благодаря комментариям центробанка, фунт колеблется

Канадский доллар достиг максимума почти двух месяцев во вторник благодаря "ястребиным" комментариям высокопоставленного представителя центробанка страны, в то время как политическая неопределенность в Великобритании оказала давление на фунт стерлингов.

Канадский доллар достиг отметки C$1,3274 - пика с 17 апреля - после подъема более чем на 1 процент в понедельник. К 8.33 МСК "канадец" торговался на уровне C$1,3287, на процента 0,3 выше предыдущего закрытия.

Первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс в понедельник сказала, что рост ВВП страны в первом квартале был "довольно впечатляющим" и что признаки его ускорения могут заставить центробанк оценить, сохраняется ли необходимость в низких ставках.

Фунт сохранял волатильность после неожиданных результатов выборов, по итогам которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась парламентского большинства и не смогла укрепить позиции в преддверии переговоров о выходе страны из Евросоюза.

Фунт сбавил 0,1 процента до $1,2652 после снижения на 2,3 процента на двух предыдущих сессиях.

"Перспектива сохранения политической неопределенности из-за отсутствия у консерваторов абсолютного большинства, скорее всего, будет оказывать давление на фунт в краткосрочной перспективе", - сказал Джереми Гатто из Unigestion.

Доллар прибавил 0,1 процента к иене до 110,00 в ожидании начала двухдневного заседания Федрезерва. К евро доллар также вырос на 0,1 процента до $1,1187.

Американский центробанк, как ожидается, повысит ставки по итогам заседания, а инвесторы сфокусируются на свежих сигналах о темпах ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы, оценке регулятором состояния экономики и прогнозе инфляции.