Nikkei упал до недельного минимума на фоне фиксации прибыли

Японский фондовый индекс Nikkei упал до минимума одной недели в четверг на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли, толкнувшего индекс к максимуму 27 лет.

В то же время акции Toyota и SoftBank выросли, после того как компании объявили о партнерстве в области разработки технологий автоматического вождения.

Аналитики говорят, что настроения участников рынка ухудшились ближе к концу торговой сессии на фоне слабости азиатских площадок из-за беспокойства о росте стоимости заимствований, а также падения фьючерсов на фондовые индексы США.

Nikkei опустился на 0,6 процента до 23.975,62 пункта, минимального уровня закрытия с 27 сентября. По мнению участников рынка, индекс достиг уровня перекупленности в ходе ралли, наблюдавшегося в последние дни.

Акции индексного тяжеловеса Fast Retailing, которые подорожали на 2 процента на прошлой неделе, снизились из-за фиксации прибыли на 0,9 процента.

В противовес общей тенденции рынка бумаги Toyota Motor Corp прибавили в цене 0,6 процента, после того как автопроизводитель и телекоммуникационная корпорация SoftBank Group Corp объявили о планах вместе разрабатывать транспортные услуги, которые опираются на технологии автоматического вождения.

Цена бумаг SoftBank выросла на 1,3 процента.

Акции страховых компаний и банков также подорожали на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних пиков.

Бумаги Dai-ichi Life Holdings подскочили на 3,4 процента, T&D Holdings - на 3,8 процента. Рост наблюдался также в акциях Sumitomo Mitsui Financial Group, прибавивших 2,7 процента, и Mitsubishi UFJ Financial Group, которые подорожали на 3,1 процента.