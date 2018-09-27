Доллар вырос после повышения ставок ФРС

Доллар вырос к корзине основных валют в четверг после того, как Федрезерв накануне повысил процентные ставки и оставил в силе планы постепенного ужесточения политики в будущем.

Индекс доллара к 8.42 вырос на 0,3 процента до 94,507.

К иене доллар подешевел на 0,1 процента до 112,63, отойдя от двухмесячного пика в 113,145, достигнутого в среду.

Евро сбавил 0,3 процента до $1,1705 после снижения на 0,2 процента накануне.

ФРС в среду, как и ожидалось, повысила ставку в третий раз с начала 2018 года. Регулятор продолжает прогнозировать еще одно повышение в декабре, три - в 2019 году и одно - в 2020-м.

Регулятор убрал из заявления слово “аккомодационный”, хотя глава ФРС Джером Пауэлл позже сказал, что политика центробанка продолжает оставаться аккомодационной.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США снизилась после решения ФРС, отойдя от четырехмесячного пика в 3,11 процента, достигнутого ранее на этой неделе, поскольку некоторые инвесторы, вероятно, полагали, что регулятор намекнет на ускорение ужесточения политики.

Фунт стерлингов сбавил 0,3 процента до $1,3133.

Валюты развивающихся рынков, такие как мексиканский песо и южноафриканский ранд, снизились после подъема накануне, связанного с тем, что прогнозируемые ФРС темпы повышения ставок совпали с ожиданиями.