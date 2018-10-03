Nikkei снизился вслед за акциями автопроизводителей из-за слабых продаж в США

Японский фондовый рынок завершил торги среды в минусе, при этом акции автопроизводителей подешевели на фоне резкого падения продаж новых автомобилей в США, а акции других секторов, включая финансовый, скорректировались вниз после наблюдавшегося в последние недели ралли.

Индекс Nikkei опустился на 0,7 процента до 24.110,96 пункта, но по-прежнему держится вблизи максимумов за 27 лет.

Автомобильный сектор оказался в лидерах падения, потеряв 2,7 процента.

Акции страховых компаний и банков также показали динамику хуже рынка, снизившись на 1,7 и 1,6 процента соответственно.

Крупные автопроизводители во вторник сообщили о существенном падении продаж новых автомобилей в США в сентябре, что отчасти обусловлено снижением продаж в районах, пострадавших от урагана “Флоренс”.

Бумаги Toyota Motor Corp подешевели на 2,9 процента, Honda Motor Co - на 4,3 процента, а Nissan Motor Co - на 2,1 процента.

Акции финансового сектора также сдали позиции, при этом бумаги Dai-ichi Life Holdings потеряли в цене 2,9 процента, а Sumitomo Mitsui Financial Group - 1,7 процента.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,2 процента, закрывшись на отметке 1.802,73 пункта.