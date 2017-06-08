Фунт подскочил до пика 2 недель перед выборами в Великобритании, евро стабилен

Британский фунт торгуется вблизи двухнедельных максимумов, поддерживаемый ожиданиями, что партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получит большинство на выборах; евро не показывает выраженной динамики в преддверии объявления ЕЦБ о дальнейшей политике.

К 8.45 фунт удерживал значение $1,2955, торгуясь вблизи пика среды на уровне $1,2970, максимального значения с 25 мая.

"Рынки, по-видимому, учли в прогнозах получение большинства голосов консерваторами", - сказала Джасслин Йео, рыночный стратег J.P.Morgan Asset Management.

Если консервативная партия в конечном счёте получит решающее большинство - более 50 мест в парламенте - это станет скорее позитивным результатом для валюты, сказала Йео.

"Однако мы по-прежнему видим большую неопределённость вокруг выборов в Великобритании, где более высокая явка молодёжи может потенциально спутать карты инвесторам", - отметила аналитик.

Евро держался на отметке $1,1258 - рынки ожидают заявления ЕЦБ позднее в четверг. В июне евро вырос до пикового значения $1,1285, максимального почти за семь месяцев.

По прогнозам, ЕЦБ не станет менять текущую политику, оставив в силе в том числе и программу выкупа активов на сумму 2,3 триллиона евро ($2,59 триллиона).

В центре внимания инвесторов в четверг окажутся и показания в Сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми. Инвесторы опасаются, что речь Коми может омрачить и без того сложно продвигающуюся повестку Трампа, который обещал упростить регулирование и пересмотреть налогообложение.

В письменном свидетельстве, опубликованном в среду, Коми сообщил, что Трамп просил его оставить расследование в отношении бывшего советника нацбезопасности Майкла Флинна в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Доллар вырос на 0,26 процента до 109,54 иены, поднимаясь от минимума среды на уровне 109,115 иены - минимума с 21 апреля.

Рынок слабо отреагировал на сообщения о том, что Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет утром в четверг.