Уолл-стрит снизилась на фоне беспокойства о глобальном росте

Американские фондовые индексы Dow и S&P 500 завершили торги вторника в небольшом минусе, так как инвесторы, обеспокоенные перспективами глобального экономического роста, избавлялись от акций сырьевого и промышленного секторов, хотя снижение доходности гособлигаций США ограничило потери трех основных индексов.

Международный валютный фонд понизил прогнозы роста общемирового ВВП на 2018 и 2019 годы и прогноз роста ВВП Китая и США на следующий год, сообщив, что влияние торговой войны двух стран в значительной степени начнет ощущаться в 2019 году.

Тем временем президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу о том, что Вашингтон намерен ввести дополнительные пошлины в отношении китайских товаров стоимостью еще $267 миллиардов в том случае, если Пекин предпримет ответные меры на ранее объявленные пошлины.

Индекс сырьевого сектора снизился на 3,4 процента, пережив максимальное однодневное падение в процентном выражении с 8 февраля. Наибольшие потери понесли акции химической компании PPG Industries, подешевевшие на 10 процентов после того, как компания предупредила, что прибыль в текущем квартале пострадает на фоне роста затрат на сырье и снижения спроса в Китае.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,21 процента до 26.430,57 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,14 процента до 2.880,34 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,03 процента, поднявшись до 7.738,02 пункта.

Некоторую поддержку основным индексам оказало снижение доходности десятилетних облигаций Казначейства США после роста на прошлой неделе, который оказал давление на рынок акций.

Индекс промышленного сектора, чувствительного к ситуации во внешней торговле, потерял 1,2 процента на фоне падения акций авиакомпаний на 3 процента.

Бумаги American Airlines понесли наибольшие потери в процентном выражении, снизившись на 6,5 процента после того, как компания сообщила, что цены на топливо в третьем квартале оказались выше, чем ожидалось.

Индекс энергетического сектора между тем вышел в лидеры роста среди компонентов S&P, прибавив 1 процент благодаря повышению цен на нефть.