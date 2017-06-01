Австралийский доллар в минусе из-за данных о производственной активности в Китае, юань вырос

Австралийский доллар снизился в четверг в связи с опросом, который указал на неожиданное сокращение активности китайского производственного сектора и омрачил глобальный экономический прогноз.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, опустился до 49,6 пункта, указав на замедление активности впервые за 11 месяцев и не оправдав ожидания рынков.

Данные Caixin, которые, как правило, фокусируются на небольших компаниях, идут вразрез с официальной статистикой, которая показала, что производственный сектор растет устойчивыми темпами.

К 9.04 австралийский доллар снизился на 0,4 процента до $0,7401. В ходе торгов валюта опустилась до $0,7384, минимума с 12 мая.

Китайский юань показал рост, несмотря на пессимистичную статистику. Валюта коснулась максимума к доллару почти за семь месяцев, после того как китайский ЦБ установил средний курс юаня на максимуме с ноября.

Китайский юань вырос до 6,7878 за доллар, максимальной отметки с ноября.

Офшорный юань, торги по которому проводятся за пределами материкового Китая, в определенный момент торгов укрепился до 6,7245 за доллар, максимума с октября.

Динамика других основных валют была относительно сдержанной.

Фунт стерлингов снизился на 0,3 процента до $1,2853, отойдя от пробитого в среду внутрисессионного максимума в $1,2921 после опроса, согласно которому партия британского премьера Терезы Мэй сократила преимущество над оппозиционной партией в преддверии выборов на следующей неделе.

Согласно последнему опросу YouGov для газеты The Times, Консервативная партия Мэй опережает лейбористов на 3 процентных пункта, тогда как до выборов остается всего неделя.

Евро удерживался вблизи отметки $1,1235, находясь вблизи максимума шести с половиной месяцев в $1,1268, достигнутого на прошлой неделе.

Доллар вырос на 0,2 процента к иене до 110,97.