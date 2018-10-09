Индекс Nasdaq снизился 3-ю сессию кряду из-за тревог о росте экономики

Индекс Nasdaq снизился третью сессию кряду в понедельник, поскольку распродажа на китайских рынках спровоцировала опасения о замедлении глобального роста экономики, в то время как индекс S&P 500 восстановил потери, завершив торги практически без изменений.

Центробанк Китая в воскресенье объявил о резком снижении нормы обязательного резервирования для банков, чтобы сократить стоимость финансирования и поддержать рост экономики на фоне торговой войны с США.

На торгах понедельника, первых для инвесторов материкового Китая с момента вступления в силу новых импортных пошлин Вашингтона и Пекина, китайские акции и юань резко снизились.

Перспектива замедления глобального роста спровоцировала бегство инвесторов из техсектора S&P, который завершил торги снижением на 1,2 процента.

Акции Microsoft Corp потеряли 1,1 процента, Adobe Systems Inc - 3,2 процента.

Защитные сектора, включая сектор коммунальных услуг, недвижимости и потребсектор, показали максимальный рост в процентном отношении среди основных секторов S&P.

Индекс Dow Jones вырос на 0,15 процента до 26.486.78 пункта, S&P 500 сбавил 0,04 процента до 2.884,43 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 0,67 процента до 7.735,95 пункта.

Акции владельца Google Alphabet Inc подешевели на 1 процент после того, как компания объявила о предполагаемой утечке данных до 500.000 пользователей социальной сети Google+. Google сообщила, что закроет пользовательскую версию соцсети.