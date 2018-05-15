Доллар укрепился благодаря росту доходности госбондов США

Доллар во вторник укрепился к корзине основных мировых валют, поднявшись с минимума за более чем неделю, на фоне роста доходности казначейских облигаций США благодаря надеждам инвесторов на ослабление напряженности в мировой торговле.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08:45 торговался на уровне 92,768, на 0,2 процента выше уровня предыдущего закрытия, отступив от установленного в понедельник минимума 92,243, самой низкой отметки со 2 мая.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США повысилась в ходе азиатской сессии примерно на 1 базисный пункт до 3,001 процента после роста на 2 базисных пункта в понедельник.

Росту доходности этих бумаг способствовали признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая, появившиеся после того, как президент США Дональд Трамп пообещал помочь китайской ZTE Corp “вернуться в бизнес”.

Доллар, который на прошлой неделе достиг четырехмесячного максимума 93,416, утратил динамику после выхода данных о потребительских ценах в США за апрель, заставивших усомниться в том, что Федрезерв повысит ставку четыре раза до конца 2018 года.

Тем не менее некоторые трейдеры по-прежнему оптимистично оценивают перспективы роста американской валюты.

По отношению к японской иене доллар подорожал на 0,2 процента до 109,89 иены.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1915, отступив от достигнутого в понедельник максимума $1,1996, самой высокой отметки с 3 мая.