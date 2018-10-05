Уолл-стрит снизилась на фоне продолжения роста доходности госбондов США

Акции США снизились в четверг на фоне продолжения роста доходности госбондов США к многолетним пикам за счет хороших экономических данных, усиливших опасения об ускорении инфляции.

Индекс Dow снизился впервые за шесть последних сессий, в то время как S&P и Nasdaq зафиксировали рекордное с 25 июня однодневное падение.

Доходность индикативных 10-летних госбондов США достигла семилетнего пика в 3,232 процента, показав максимальный однодневный подъем со времен президентских выборов 2016 года в США.

Инвесторы ждут выхода сентябрьской трудовой статистики в 15.30 МСК.

Финансовый сектор вырос на 0,7 процента на фоне подъема бумаг банков на 0,8 процента.

Данные в четверг показали, что число обращений за пособием по безработице за неделю снизилось до минимума почти за 49 лет. Чиновники Федрезерва, включая главу регулятора Джерома Пауэлла, на этой неделе также подчеркнули укрепление экономики.

Индекс Dow Jones опустился на 0,75 процента до 26.627.48 пункта, S&P 500 - на 0,82 процента до 2.901,61 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,81 процента до 7.879,51 пункта.

Акции компаний так называемой группы FANG оказали давление на S&P. Бумаги Alphabet Inc подешевели на 2,8 процента, Netflix Inc - на 3,6 процента.

Акции Apple Inc снизились на 1,76 процента, Amazon.com Inc - на 2,22 процента. Компании опровергли опубликованную в четверг статью Bloomberg о том, что их системы содержат запрограммированные китайской разведкой компьютерные микросхемы.