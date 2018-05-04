Доллар стабилизировался перед выходом трудовой статистики США

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в пятницу, отойдя от пиков четырех месяцев на фоне фиксации прибыли, в то время как инвесторы ждали выхода трудовой статистики США.

К 8.18 индекс доллара торговался на уровне 92,422 - ниже максимума с конца декабря в 92,834, достигнутого в среду.

С начала недели индекс прибавил почти 1 процент, готовясь завершить в плюсе третью неделю кряду.

Федрезерв по итогам заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений и выразил уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым, сохранив вероятность повышения стоимости заемных средств в июне.

Трудовая статистика за апрель, которая будет обнародована в пятницу, может указать на продолжение укрепления американского рынка труда и усиление инфляционного давления.

Если данные укажут на уверенный рост зарплат, доллар, скорее всего, укрепится, особенно к евро, сказал Стивен Иннес из Oanda в Сингапуре.

“Если... (рост) зарплат окажется немного лучше ожидаемого, я думаю, евро протестирует отметку $1,19”, - сказал он.

Евро также торговался без внятной динамики на уровне $1,1986, отойдя от минимума почти четырех месяцев в $1,1938, достигнутого в среду.

В четверг единая европейская валюта подорожала на 0,3 процента, не отреагировав на данные, указавшие на неожиданное замедление инфляции в еврозоне.

К иене доллар подешевел на 0,1 процента до 109,09, снизившись с трехмесячного максимума в 110,05 иены, достигнутого в среду.