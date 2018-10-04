Уолл-стрит закрылась в плюсе при поддержке финансового сектора

Американский фондовый рынок закрылся ростом в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги на рекордном максимуме второй день подряд, поскольку оптимистичные экономические данные США способствовали росту доходности гособлигаций, что, в свою очередь, обеспечило подъем финансового сектора.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 230.000 после увеличения на пересмотренные 168.000 в предыдущем месяце, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc..

Данные укрепили шансы на то, что Федрезерв США повысит ставку в декабре. Доходность 10-летних гособлигаций коснулась максимума более семи лет в 3,179 процента, а доходность двухлетних бондов достигла пика более чем за десятилетие.

Финансовый сектор, который в этом году показывал динамику хуже рынка, вырос на 0,81 процента, что стало максимальным однодневным приростом с 19 сентября.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,2 процента до 26.828,39 пункта, индекс S&P 500 - на 0,07 процента до 2.925,51 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,32 процента до 8.025,09 пункта.

Трейдеры на данный момент оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания в 79,7 процента по сравнению с 78,5 процента днем ранее, показали данные FedWatch от CME.