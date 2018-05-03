Доллар отошел от пика 4 месяцев, в фокусе - трудовая статистика США

Доллар опустился ниже четырехмесячного максимума к корзине основных валют в четверг, при этом рынок переключил внимание на экономические данные, после того как ФРС сохранила вероятность дальнейшего повышения ставок в текущем году.

Федрезерв США в среду сохранил ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых и выразил уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым.

В заявлении по итогам заседания ФРС сообщила, что инфляция “приблизилась” к ориентиру центробанка и что “в 12-месячном выражении в среднесрочной перспективе должна находиться около симметричного ориентира комитета на уровне 2 процентов”.

По словам аналитиков, слово “симметричный” позволяет предположить, что ФРС может допустить подъем инфляции выше 2-процентного целевого ориентира, что ограничит необходимость придерживаться более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики в ответ на недавнее ускорение роста цен.

После заявления ФРС трейдеры фьючерсами на краткосрочную процентную ставку остались уверены в том, что регулятор повысит ставку как минимум еще дважды до конца года.

Индекс доллара в среду ненадолго опустился до отметки около 92,245 после заседания ФРС, но затем отыграл потери, достигнув четырехмесячного максимума в 92,834.

К 9.25 индекс доллара сбавил 0,06 процента до 92,462.

Участники рынка переключили внимание на трудовую статистику, которая ожидается в пятницу и может стать индикатором устойчивости экономики и инфляционного давления.

Евро вырос к доллару на 0,29 процента до $1,1985 после падения до минимума около четырех месяцев в $1,1938 в среду.

К иене доллар снизился на 0,17 процента до 109,64, отойдя от пробитого в среду максимума трех месяцев в 110,05 иены.