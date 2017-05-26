Фунт снизился из-за сокращения отрыва партии Мэй от оппозиции, сырьевые валюты под давлением

Фунт стерлингов подешевел в пятницу после опроса, который показал, что британский премьер Тереза Мэй сократила отрыв от оппозиции в преддверии июньских выборов, в то время как снижение цен на нефть ударило по валютам, связанным с сырьевым сектором.

По данным опроса YouGov, опубликованного в четверг, оппозиционная Лейбористская партия сократила отставание от Консервативной партии Мэй до пяти пунктов.

Фунт стерлингов к 8.36 снизился на 0,45 процента до $1,2884, еще дальше отойдя от пика 18 мая в $1,3048, максимального показателя с сентября 2016 года.

То, что партия Мэй сдает позиции в преддверии выборов, рискует привести к "более беспорядочному Brexit", - сказал Стивен Иннз из OANDA.

Сырьевые валюты остаются под давлением, так как цены на нефть продолжают снижаться после падения в четверг, когда ОПЕК и другие нефтепроизводители продлили пакт о сокращении добычи, но разочаровали инвесторов, рассчитывающих на более длительный период или масштабные объемы сокращений.

Канадский доллар торговался вблизи отметки C$1,3483, отойдя от достигнутого на торгах четверга максимума пяти недель в C$1,3388.

Австралийский доллар просел на 0,25 процента до $0,7435, продолжая снижаться с четверга.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников находился у отметки 97,270.

Доллар к иене опустился на 0,34 процента до 111,44 иены, оставаясь ниже недельного пика в 112,13 иены, достигнутого в среду.

Евро снизился на 0,07 процента до $1,1201, удалившись от максимума шести с половиной месяцев в $1,1268, достигнутого на этой неделе.