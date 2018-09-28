Индекс Nikkei достиг пика почти 27 лет за счет акций экспортеров

Японские акции в пятницу подскочили до пиков почти 27 лет и показали рекордный с октября 2017 года месячный подъем, поскольку перспектива ослабления иены и укрепления экономики США оказывает поддержку прибыли экспортеров.

Индекс Nikkei в ходе торгов достиг отметки в 24.286,10 пункта - максимума с ноября 1991 года.

Тем не менее к закрытию торгов индекс растерял часть преимущества, завершив сессию подъемом на 1,4 процента до 24.120,04 пункта.

С начала недели Nikkei вырос на 1 процент.

За сентябрь индекс прибавил 5,5 процента - это максимальный месячный подъем с октября 2017 года.

Ослабление иены и оптимизм относительно состояния экономики США поддержали акции экспортеров. Бумаги Nintendo Co подорожали на 1,5 процента, Subaru Corp - на 2,3 процента, Kyocera Corp - на 1,8 процента.

Более широкий индекс Topix вырос на 1 процент, завершив торги на уровне 1.817,25 пункта.

Акции Panasonic Corp, поставщика Tesla Inc, снизились на 1 процент после того, как Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила главу производителя электромобилей Илона Маска в мошенничестве и потребовала его отставки.