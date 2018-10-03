Dow закрылся на рекордном пике, S&P и Nasdaq снизились из-за акций Facebook

Американский индекс Dow закрылся на рекордном максимуме по итогам торгов вторника, в то время как падение акций Facebook ударило по S&P 500 и Nasdaq, в результате чего оба индекса завершили сессию в минусе.

Лучшую динамику среди основных секторов S&P показали секторы, в состав которых входят компании, выплачивающие дивиденды. Бумаги электроэнергетических компаний подорожали на 1,3 процента, а сектор второстепенных товаров и услуг вырос на 0,6 процента. Акции Facebook, Netflix и Amazon, входящих в группу FANG, оказали давление на Nasdaq.

Dow вырос при поддержке акций таких компаний, как Boeing и Caterpillar, поскольку инвесторы сохраняют оптимизм в отношении чувствительных к торговым вопросам компаний после заключения договоренности между США, Канадой и Мексикой.

Акции Facebook снизились на 1,91 процента, за три сессии потеряв в общей сумме 5,6 процента.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,46 процента до 26.773,94 пункта, S&P 500 опустился на 0,04 процента до 2.923,43 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,47 процента до 7.999,55 пункта.

Акции PepsiCo подешевели на 1,80 процента, так как слабый показатель маржи свел на нет оптимизм в отношении квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы.