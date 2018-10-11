Европейские рынки акций начали торги в минусе

Фондовые индексы стран Западной Европы начали торги падением. Инвесторы оценивают обвал рынков акций США и Японии и оценивают статданные.

Американские фондовые индексы накануне упали на 3,2-4,1%, при этом для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite - с начала года. Тем временем японские индексы Nikkei 225 и Topix, а также гонконгский Hang Seng снижаются более чем на 3,5%.

Эксперты полагают, что такая динамика связана с ростом доходности государственных облигаций США, которая привела к переоценке стоимости активов, включая акции.

"Распродажа американских акций была неминуема. Так, цены акций Netflix и Amazon удвоились в последнее время", - говорит аналитик Interactive Investors Ричард Хантер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе сессии уменьшился на 1,7% и составил 360,82 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,7%, французский CAC 40 - 1,41%, германский DAX - 1,31%. Итальянский FTSE MIB опустился на 1,55%, испанский IBEX 35 - на 1,61%.

Акции BMW дешевеют на 1,6%. Как стало известно в четверг, германский автомобилестроительный концерн планирует увеличить свою долю в китайском СП с текущих 50% до 75% к 2020 году. Сумма сделки составит 3,6 млрд евро.

Цена бумаг Dialog Semiconductor подскочила на 26%. Британский производитель микрочипов заключил соглашение с Apple на сумму $600 млн. Соглашение предусматривает предоставление технологий в сфере управления энергопотреблением, а также передачу ряда активов.

В то же время капитализация Bayer AG увеличилась на 4,2%. Ранее суд в США сигнализировал о намерении провести повторную экспертизу по делу о возможных канцерогенных свойствах препарата Roundup - этот гербицид производила Monsanto, которую приобрела Bayer. Обвинение требует от Bayer компенсацию в размере $289 млн в связи с тем, что школьный садовник в Калифорнии заболел раком после многолетнего использования препарата. При этом в случае обвинительного приговора против компании могут быть поданы другие подобные иски.