Европейские рынки акций торгуются в минусе

Фондовая Европа начала торги под влиянием "медвежьего" тренда. Индексы демонстрируют резкое снижение с начала недели на фоне слабой отчетности крупнейших американских ИТ-компаний. Давление на рынок оказывает разочаровавшая инвесторов отчетность Amazon и Alphabet - обе компании увеличили выручку в третьем квартале, однако темпы роста оказались хуже ожиданий рынка.

"Европейские индексы снижаются после того, как Amazon и Alphabet не оправдали ожиданий Уолл-стрит, - говорит глава стратегии на скандинавском рынке в Луздук Chevreux Мартен Гури. - При этом до выхода отчетностей настроение инвесторов явно тяготело к рисковым бумагам".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:38 мск опустился на 1,23% и составил 350,72 пункта. С начала недели индикатор потерял 2,9%.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,5%, французский CAC 40 - на 2,05%, германский DAX - на 1,85%, испанский IBEX 35 - на 1,3%, итальянский FTSE MIB - на 1,6%.

Цена акций Deutsche Bank AG снижается на 3,3%. Крупнейший коммерческий банк Германии зафиксировал падение чистой прибыли в третьем квартале, выручка также снизилась.

Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland (RBS) упала на 4,4%. Британский банк увеличил чистую прибыль слабее прогнозов в минувшем квартале и продемонстрировал разочаровавшую инвесторов рентабельность. Также банк сообщил, что он направил в резервы 100 млн фунтов стерлингов ($128 млн) из-за высокой неопределенности, связанной с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Капитализация французского производителя автодеталей Valeo SA рухнула на 19% после предупреждения о снижении прибыли в связи со вступлением в силу новых экологических стандартов в ЕС и резкого сокращения китайского авторынка.

Котировки бумаг шведской Electrolux SA упали на 9%. Компания ухудшила прогнозы спроса на свою продукцию и предупредила о повышении ее стоимости ввиду подорожания сырья и экспортных пошлин.

Тем временем рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) увеличивается на 2,4%. Третья по величине авиагруппа в Европе увеличила прибыль в третьем квартале чуть сильнее ожиданий рынка благодаря росту пассажирооборота и тарифов на авиаперевозки.

Акции Compagnie Financiere Richemont SA подорожали на 0,3%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий подписал соглашение о создании совместного предприятия с китайской Alibaba Group Holdings.

Испанский Banco Sabadell прибавил 4,8% рыночной стоимости благодаря сильной отчетности за третий квартал.