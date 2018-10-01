Рынки акций Европы в плюсе благодаря достижению договоренности о NAFTA

Европейские фондовые рынки растут в понедельник благодаря оптимизму, вызванному заключением нового торгового “Соглашения США-Мексика-Канада” (USMCA).

К 12.40 индекс “голубых фишек” еврозоны поднялся на 0,5 процента, при этом большинство европейских бирж и секторов торгуются на положительной территории.

Больше всего в процентном выражении снижаются акции Ryanair, упав на 8,77 процента после того, как компания понизила прогноз годовой прибыли.

Акции остальных авиакомпаний, таких как Easyjet, Air France-KLM и IAG также падают на 0,75-3,76 процента.

Бумаги немецкой Linde поднимаются на 1,29 процента после того, как компания получила одобрение китайских регуляторов на слияние с Praxair.

Банковский сектор Италии поднялся на 0,98 процента после крупнейшего за почти два года снижения в пятницу, вызванного решением правительства повысить целевой показатель дефицита бюджета, что угрожает долгосрочной устойчивости госдолга страны.