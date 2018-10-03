Европейские фондовые рынки растут во главе с акциями Италии

Итальянские акции подтолкнули вверх фондовые рынки Европы в среду, поскольку признаки того, что правительство Италии нацелено на сокращение дефицита бюджета, помогли снять опасения инвесторов о разгорающемся конфликте с Еврокомиссией.

Акции итальянских банков подскочили на 3,1 процента на фоне снижения доходности гособлигаций благодаря сообщениям о том, что правительство планирует сократить дефицит бюджета к 2020-2021 году.

Индекс “голубых фишек” еврозоны и панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:45 МСК выросли на 0,2 и 0,3 процента соответственно. Лучшую динамику показывают акции банков, прибавившие 0,7 процента.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB опережает рынок, поднявшись на 0,5 процента.

В лидерах роста - акции крупнейших банков Италии Unicredit и Intesa Sanpaolo, подорожавшие на 0,5 и 0,8 процента соответственно. Бумаги Mediobanca, UBI Banca и Banco BPM прибавили в цене 0,7-3,3 процента.

Акции Tesco подешевели на 8,5 процента, после того как крупнейший ритейлер Британии отчитался о прибыли за первое полугодие, которая не оправдала прогнозы аналитиков.