Фондовые рынки Европы снижаются под давлением защитных секторов, акции банков растут

Европейские фондовые рынки снизились в начале торгов четверга вслед за акциями защитных секторов, тогда как бумаги банков укрепили позиции по примеру своих американских аналогов на фоне роста доходности гособлигаций США до максимумов с середины 2011 года.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:40 МСК опустился на 0,6 процента. Немецкий индекс DAX и британский FTSE просели на 0,4 и 0,8 процента соответственно.

Наибольшее давление на STOXX оказали акции защитных секторов, включая потребительский сектор и сектор здравоохранения. Бумаги British American Tobacco, Nestle и Novartis подешевели на 0,6-3,9 процента.

Эти потери отчасти компенсировал подъем акций банков, которые, как правило, выигрывают при повышении процентных ставок и росте доходности облигаций. Бумаги немецких кредиторов Commerzbank и Deutsche Bank подорожали на 1,9 и 0,9 процента соответственно, в то время как доходность десятилетних гособлигаций Германии достигла пика за четыре с половиной месяца.

Акции некоторых итальянских банков, однако, остаются под давлением на фоне противостояния Италии с Евросоюзом по вопросу дефицита бюджета страны.

Бумаги Danske Bank подешевели на 2,3 процента, после того как банк объявил о прекращении программы обратного выкупа акций и сообщил, что ведет переговоры с властями США по поводу счетов нерезидентов в его эстонском подразделении, оказавшемся в центре скандала с отмыванием денег.