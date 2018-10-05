Рынок акций Европы снижается в ожидании трудовой статистики США

Европейские фондовые рынки снижаются в пятницу из-за роста доходности госбондов США, в то время как инвесторы ожидают выхода трудовой статистики, которая может пролить свет на возможность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до семилетнего пика, повторяя коррекцию рынка в феврале, когда рост доходности облигаций уменьшил привлекательность акций.

К 11.33 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,46 процента. Немецкий DAX снижается на 0,63 процента, а британский FTSE - на 0,52 процента.

Больше всего падают в цене акции Danske Bank, против которого министерство юстиции США ведет расследование об отмывании 200 миллиардов евро ($230 миллиарда) через эстонское подразделение банка. Бумаги банка упали на 8,95 процента после того, как Credit Suisse понизил его рейтинг.

Котировки Intu Properties поднялись на 28,34 процента после того, как консорциум, в который входят британский миллиардер Джон Уиттакер и канадская компания по управлению активами Brookfield Asset Management, сообщил о возможности своего участия в торгах о покупке торгового центра.