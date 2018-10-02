Акции Европы в минусе из-за снижения бумаг итальянских банков

Европейские акции упали во вторник, поскольку комментарии высокопоставленного итальянского чиновника о выходе из еврозоны напугали инвесторов, спровоцировав распродажу госбондов Италии и толкнув бумаги банков страны к 19-месячному минимуму.

Акции итальянских банков к 10.40 снизились на 2,5 процента после того, как Клаудио Борги, глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии, сказал, что экономическая ситуация в стране была бы благоприятнее, если бы она вышла из еврозоны.

Панъевропейский индекс STOXX 600 в результате опустился на 0,6 процента в начале сессии, достигнув минимума более чем двух недель, однако затем восстановил часть потерь, которые также помог ограничить подъем акций нефтяных компаний.

Бумаги Royal Mail подешевели более чем на 6 процентов, достигнув исторического минимума после того, как брокерские компании понизили их ценовые ориентиры. В понедельник британский почтовый оператор спрогнозировал снижение годовой прибыли на 20-28 процентов.