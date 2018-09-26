Доллар малоподвижен в преддверии итогов заседания ФРС

Доллар торгуется в узких диапазонах в среду, при этом внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС, которое завершится сегодня, на фоне беспокойства глобальных рынков по поводу усиливающихся торговых разногласий между США и Китаем.

Американская валюта подешевела по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, которые получили некоторую поддержку благодаря исследованию, указавшему на улучшение деловых настроений в Новой Зеландии.

Сегодня завершается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, по итогам которого регулятор, как ожидается, повысит ключевую ставку в восьмой раз с конца 2015 года. Инвесторы также рассчитывают на еще одно повышение ставки до конца года, тогда как прогноз на 2019 год менее ясен.

Основное внимание рынков будет уделено прогнозу ФРС относительно дальнейших изменений ставки, а также любым комментариям по поводу глобального торгового спора и прогноза экономического роста.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, колеблется около отметки 94,134, находясь недалеко от минимума за два с половиной месяца на уровне 93,814, установленного в пятницу.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента до $0,7272.

Новозеландский доллар поднялся на 0,4 процента до$0,6674, после того как частное исследование указало на неожиданное улучшение настроений деловых кругов в сентябре.

По отношению к японской иене доллар США торгуется около отметки 112,95 иены, вблизи максимума за почти 10 недель на уровне 113,02 иены, которого он достиг ранее в ходе торгов.

Евро практически не меняется, торгуясь вблизи $1,1767.

Британский фунт стерлингов немного снизился - до$1,3181 - после роста примерно на полпроцента в предыдущую сессию.