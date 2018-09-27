Уолл-стрит прервала ралли после заседания ФРС

Уолл-стрит прервала ралли, а акции перешли на отрицательную территорию перед закрытием торгов в среду, в то время как инвесторы анализировали заявление ФРС по итогам заседания и оценивали, как долго продлится повышение процентных ставок центробанком.

Акции США ускорили рост сразу после того, как ФРС, как и ожидалось, повысила ставки и практически не изменила прогноз для монетарной политики на ближайшие годы.

Однако рынок растерял преимущество, поскольку инвесторы начали анализировать, в какой степени исключение слова “аккомодационный” из заявления регулятора указывает на потенциальное завершение цикла повышения процентных ставок.

ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,00-2,25 процента.

Финансовый индекс S&P 500 снизился на 1,27 процента.

Индекс коммунальных услуг S&P 500 и сектор недвижимости, чувствительные к изменению процентных ставок, потеряли по 1 проценту.

Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя исключение слова “аккомодационный” из заявления, сказал: “Это изменение не сигнализирует о какой-либо корректировке вероятной траектории политики. Напротив, это сигнал о том, что политика реализуется в соответствии с нашими ожиданиями”.

Индекс Dow Jones снизился на 0,40 процента до 26.385,28 пункта, индекс S&P 500 - на 0,33 процента до 2.905,97 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,21 процента до 7.990,37 пункта.

Индекс здравоохранения вырос на 0,20 процента во главе с акциями биотехнологических компаний, в то время как новый сектор коммуникационных услуг прибавил 0,35 процента благодаря подъему бумаг Facebook на 1,24 процента.

Акции Twenty-First Century Fox подорожали на 1,02 процента после того, как компания договорилась о продаже доли в Sky Comcast, чьи бумаги сбавили 0,08 процента. Акции Walt Disney Co, которая покупает Fox, прибавили на 1,39 процента.