Доллар вырос в преддверии заседания ФРС

Курс доллара к евро и иене подрос во вторник, пока инвесторы ждут сигналов о траектории денежно-кредитной политики американского центробанка, который на этой неделе может повысить ключевую ставку, в то время как участники рынка осторожничают из-за торговой войны Пекина и Вашингтона.

Евро сдал позиции после роста до максимума трех с половиной месяцев в понедельник, который был связан с тем, что глава Европейского центрального банка Марио Драги выразил уверенность в восстановлении инфляции в еврозоне и росте зарплат.

США и Китай в понедельник ввели новые торговые пошлины на импорт товаров друг друга, при этом ни одна из сторон, похоже, не желает пойти на уступки в продолжающемся противостоянии.

ФРС во вторник начинает двухдневное заседание, по итогам которого регулятор, как ожидается, повысит процентные ставки восьмой раз с конца 2015 года.

К 7.54 индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют, вырос на 0,14 процента до 94,317.

К иене доллар вырос на 0,07 процента до 112,87 иены.

Австралийский доллар снизился на 0,16 процента до $0,7241, расширив потери двух предыдущих сессий.

Евро подешевел на 0,03 процента до $1,1742, днем ранее поднявшись до $1,1815, максимума с 14 июня.