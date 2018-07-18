Последнее обновление: 18.07.2018 13:05

Nikkei превысил месячный максимум благодаря росту техсектора и автопроизводителей

Японский фондовый индекс вырос до пиков более чем одного месяца в среду, поскольку акции производителей автомобилей и технологических компаний росли благодаря слабой иене.

Nikkei завершил торги среды ростом на 0,4 процента до 22.794,19 пункта - пика с 15 июня. Более широкий индекс Topix закрылся повышением также на 0,4 процента до 1.751,21 пункта.

К 10.17 доллар находился на максимальной отметке к иене с 9 января - 113,07 - благодаря оптимистичной оценке состояния экономики США главой Федрезерва Джеромом Пауэллом. Это вызвало рост в цене акций компаний, чья прибыль зависит от экспорта.

Бумаги Toyota Motor Corp и Mazda Motor Co выросли на 1,4 процента, акции Subaru Corp поднялись в цене на 1,2 процента, TDK Corp - на 1,0 процента, Advantest Corp - на 1,5 процента.

Nikkei готовится к ежегодному изменению компонентов, которое обычно происходит в октябре. По оценкам Daiwa Securities, скорее всего, в состав индекса будут включены оператор электронной торговли Start Today Co и оператор онлайн-бизнеса CyberAgent Inc.

Из индекса будут исключены производитель пива Takara Holdings и оператор парков развлечений Tokyo Dome Corp.

Айяи Томисава. Перевела Елена Дериведмедь. Редактор Максим

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