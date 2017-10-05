Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

Немецкий DAX в минусе после роста до рекордного пика, биржа Испании оправилась от потерь

Европейские фондовые рынки в основном снизились после начала торгов четверга, при этом немецкий индекс отошел от пробитых рекордов, в то время как биржа Испании оправилась от существенных потерь, связанных с эскалацией напряженности в Каталонии.

К 10.48 панъевропейский индекс STOXX 600 и немецкий DAX опустились на 0,14 и 0,11 процента соответственно, а испанский IBEX поднялся на 0,87 процента.

В лидеры снижения в индексе STOXX вышли бумаги Assa Abloy, потерявшие 4,62 процента после новостей о том, что глава компании Йохан Молин думает уйти в отставку в следующем году после более 10 лет руководства шведским производителем замков.

Акции Osram Licht снизились на 3,2 процента, поскольку Siemens продала оставшиеся 17 процентов акций производителя ламп за 1,2 миллиарда евро.

Банковский сектор торговался в минусе второй день кряду из-за беспокойства о политической напряженности в Испании и новостей о том, что ЕЦБ попросит банки выделить больше средств на покрытие невозвратных кредитов.

В то же время сектор электроэнергетических компаний вышел в лидеры роста.

Наибольший подъем в секторе показали бумаги EDF, которые прибавили 3,83 процента, так как Jefferies повысила их рейтинг.

Акции Telecom Italia подорожали на 1,97 процента.

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